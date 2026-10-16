Explainer: Character.AI ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ
Character.AI ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Published : October 16, 2026 at 5:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Character.AI ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Character.AI ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਰੋਲਪਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ Disney ਕੰਪਨੀ Character.AI ਦੇ ਆਈਡੀਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Character.AI ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
Character.AI ਇੱਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਅਤੇ ਰੋਲਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। Financial Times ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਾ ਅਤੇ xAI ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ Character.AI ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ xAI Character.AI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੀਲ ਕਰੀਬ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ।
AI unicorn math is broken: https://t.co/IvXaNDSe1K files Chapter 11 just weeks after its CEO jumped to Disney — who immediately opened the bidding at $20M for a license to key IP. From a $2.7B Google check in 2024 to selling assets against a $50-100M base. Chat-first AI gold rush is cooling. 🎢— Keith Tsang (@kidtsang) October 14, 2026
Character.AI ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ?
ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1.2 ਅਰਬ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਹੁੰਨਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Character.AI ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖਰਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ: Character.AI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਗਲੋਬਲ Resolution ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਂਟਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੈਟਬਾਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Disney ਨੇ Character.AI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ Disney ਨੇ Character.AI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ Disney ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਓਹੀ Disney Character.AI ਦੇ ਆਈਡੀਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Disney ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕਰਨਦੀਪ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Disney ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗ?
Disney ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Disney ਹੀ Character.AI ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। Disney ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ Disney ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ Character.AI ਐਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕ Character ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ 50 ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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