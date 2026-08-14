ਇਸ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੱਜ ਡੋਨਾਟੋ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਐਪ ਸਟੋਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 14, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਪਿਕ ਗੇਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐਪਿਕ ਗੇਮ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਿਕ ਗੇਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਜੇਮਸ ਡੋਨਾਟੋ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਪਿਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਿਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡੇਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਡੋਨਾਟੋ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਗੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ।
Great news! @GooglePlay is opening up to competing payment systems. Beginning on June 30th, developers can offer alternative payment options in apps and link out to purchases outside apps for users in the US, UK and European Union. Details on how Google is lowering their fees as…— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) June 24, 2026
ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਸਟੋਰ ਫਾਰ ਐਪਸ ਸਰਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਸਟਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਪ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬੈਨਰ ਪੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
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