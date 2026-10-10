JSW Motors ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ SUV ਕਰੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਇਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਾਰਿਤ
JSW ਮੋਟਰਜ਼ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ SUV ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ SUV Jetour T2 SUV 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 10, 2026 at 4:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ JSW ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਤਪਾਦਨ SUV ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ Jetour T2 SUV ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ 'ਬੈਜ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ' (badge-engineered) ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ JSW ਅਤੇ Jetour ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ Chery Automobiles ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Jetour T2 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ SUV ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JSW ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SUV ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਫਰੰਟ ਫੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ Jetour T2 ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ JSW SUV ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, T2 ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ SUV ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ (boxy shape) ਅਤੇ ਚੌਰਸ ਫੈਂਡਰ (squared-off fenders) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ LED ਲਾਈਟ ਕਲੱਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ JSW SUV ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਮਿਨੀਮਲਿਸਟ' ਥੀਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਵਰਗਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਵੱਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ SUV ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। JSW ਬੰਪਰਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ JSW SUV ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ SUV ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 1.5-ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ 4x4 ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 1.5-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PHEV ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ਼ EV ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 139 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (NEDC) ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ JSW ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Jetour T2 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ SUV ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ JSW ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Chery ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iCar V23 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।