ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
Published : November 4, 2025 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ JSW MG ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ MG ZS EV ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। MG ਮੋਟਰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MG EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ
MG Motor India ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ZS EV ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ e-SUV ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ MG Comet EV ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। MG ਦੀ EV ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ MG Windsor EV ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ Tata Nexon EV ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ MG Windsor EV ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਨੇ 26,640 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 220 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ MG ਸਾਈਬਰਸਟਰ ਰੋਡਸਟਰ ਅਤੇ MG M9 MPV ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ MG ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
