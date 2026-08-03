ਸਿਰਫ਼ 1,249 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ JioTag 2, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
Jio ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ JioTag 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 3, 2026 at 3:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ Jio ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ JioTag 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਰ ਡਿਵਾਈਸ Google Find Hub ਅਤੇ Apple Find My ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਸਲੀ JioTag ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਇਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੋਅ ਐਨਰਜੀ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ-ਇਨ-ਬਿਲਟ ਬਜ਼ਰ, ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
JioTag 2 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ JioTag 2 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1,249 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਬਲੈਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
JioTag 2 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
JioTag 2 ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ, ਬੈਗ, ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ Find Hub ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ iPhone ਜਾਂ iPad ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ Find My ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੋਅ ਐਨਰਜੀ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ Google Find Hub ਜਾਂ Apple Find My ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਇਨ-ਬਿਲਟ 120dB ਬਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਉਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ Google Find Hub ਅਤੇ Apple Find My ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮੋਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੁਆਚੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ JioTag 2 ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਡ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੈਮੀ-ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਝਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
JioTag 2 ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਾਡੀ ਪਾਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਕੀ-ਰਿੰਗ, ਬੈਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 101 x 62 x 17mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ 30g ਹੈ।
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