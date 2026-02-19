ETV Bharat / technology

ਕੰਟੈਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ, JioHotstar ਨੇ ChatGPT ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ

JioHotstar ਨੇ India AI Impact Summit ਦੌਰਾਨ OpenAI ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

JIOHOTSTAR AND CHATGPT
JIOHOTSTAR AND CHATGPT (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: JioHotstar ਨੇ India AI Impact Summit ਮੌਕੇ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ-ਪਾਵਰਡ ਵਾਈਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ JioHotstar ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। OpenAI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ 'Multilingual Cognitive Search' ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਟ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਬੋਰਡ ਸਰਚ ਅਤੇ ਐਂਡਲੇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੋਨਟੇਕਸਟੁਅਲ, ਪਰਸਨਲਇਜ਼ਡ ਰਿਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ChatGPT ਅਤੇ JioHotstar ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ

JioHotstar ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ OpenAI APIs ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ-ਪਾਵਰਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'Multilingual Cognitive Search' ਟੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਸਪੀਚ APIs ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਈਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ JioHotstar ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 'Multilingual Cognitive Search' ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਡ, ਸਥਿਤੀ, ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਖੋਜ ਟੂਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਦਰਭ-ਜਾਗਰੂਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ JioHotstar ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ,"ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ।"

ਸਖ਼ਤ ਕੀਬੋਰਡ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਏਆਈ JioHotstar ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ JioHotstar ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ-ਪਾਵਰਡ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 'What to Watch' ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਕੰਟੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'Multilingual Cognitive Search' ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। JioHotstar ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਾਈਵ ਮੌਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਲਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਚ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।- ਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਫਿਦਜੀ ਸਿਮੋ

ਰੋਲਆਊਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- JioHotstar

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

JIOHOTSTAR PARTNERSHIP WITH CHATGPT
INDIA AI IMPACT SUMMIT
JIOHOTSTAR
CHATGPT
JIOHOTSTAR AND CHATGPT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.