ਹੁਣ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਐਨਕਾਂ! Jio ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਬੋਲਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੁਣ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਐਨਕਾਂ! Jio ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਬੋਲਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭੁਗਤਾਨ
Jio ਨੇ IMC 2026 ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
Published : October 8, 2026 at 11:05 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Jio ਨੇ IMC 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀਓ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।
ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ
JioFrames: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੇਮ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਵਰਜ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿਆਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮ ਸਿੱਧੇ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਟਾਈਸ ਦੇ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀਓਬਡਸ: ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀਓਬਡਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕੰਮਾਂਡ ਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ JioRealityOS 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੋ ਜੀਓ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈਂਡਸ ਫ੍ਰੀ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਪੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ QR ਕੋਡ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ," ਹੈਲੋ ਜੀਓ, ਇਹ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਹਾਂ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ
ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, " ਹੈਲੋ ਜੀਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਮਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਕ
ਜੀਓ ਨੇ ਜੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ। ਜੀਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਾਏ।
ਇਹ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ: Jio 5G, ਮੈਨੇਜਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਜਾਂ ਲੀਜਡ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਲੇਅਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਊਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ JioCloud ਸਟੋਰੇਜ, JioPC ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਲਾਊਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਔਨ ਸਾਈਟ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਲੇਅਰ Digiishala ERP, JioSecure ਅਤੇ JioEvents ਹੈ। Digiishala ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਂਬੀਬ ਦਾ ਏਆਈ ਟਿਊਟਰ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਾਲ 2025-2026, ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਕਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ, ਔਸਤ ਅੰਕ, ਮੋਸ਼ਨ ਦਰ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 9 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਐਂਬੀਬ ਦਾ ਟਿਊਟਰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ, ਵੌਇਸਓਵਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਟੂਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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