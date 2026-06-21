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Jio ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 1650 LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ, Starlink ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟੱਕਰ!

Jio Platforms ਨੇ AGM ਵਿੱਚ 1,650 LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

JIO LAUNCH 1650 LEO SATELLITES
JIO LAUNCH 1650 LEO SATELLITES (Youtube/Reliance Updates))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 21, 2026 at 1:14 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: RIL ਨੇ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,600 ਤੋਂ 1,650 ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਯਾਨੀ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਗਭਗ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ IN-SPACe ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ। ਇਸੇ AGM ਵਿੱਚ Reliance ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ।

LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼, ਹਾਈ Resolution ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੇਟੇਂਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਤਰੁੰਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਧਰੁਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਦੀ ਰਹੇ।

LEO ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ ਦੀ ਲੇਟੇਂਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4G ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਡੈਫਿਨਿਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਲਾਉਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

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TAGGED:

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1650 LEO SATELLITES
JIO LAUNCH 1650 LEO SATELLITES

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