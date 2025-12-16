ETV Bharat / technology

Jio ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 'Happy New Year 2026' ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੋ ਇਹ ਪਲਾਨ

ਜੀਓ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ AI, OTT ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ 5G ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

JIO LAUNCHES NEW YEAR PLANS
JIO LAUNCHES NEW YEAR PLANS (Jio)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 'Happy New Year 2026' ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

'Happy New Year 2026' ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਜੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮਤ 5G ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 SMS ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲਾਨ OTT ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ Jio Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lanka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV ਅਤੇ JioAICloud ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੀਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋ ਏਆਈ ਦੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 35,100 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਏਆਈ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ

ਜੀਓ ਨੇ 3,599 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2.5GB ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ 5G ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਾਂ, SMS, JioTV ਅਤੇ JioAICloud ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੀ Google Gemini Pro AI ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Flexi ਪੈਕ

ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ OTT ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Jio ਨੇ 103 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Flexi ਪੈਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 5GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ OTT ਬੰਡਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

JIO HAPPY NEW YEAR 2026 PLAN
JIO LAUNCHES 3 NEW YEAR PLANS
JIO
JIO RECHARGE PLANS
JIO LAUNCHES NEW YEAR PLANS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.