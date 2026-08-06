Jio ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ?
Jio ਨੇ 3-in-1 ਪੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ Wi-Fi, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ 12 OTT ਐਪਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : August 6, 2026 at 1:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Jio ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ Jio 3-in-1 ਪੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ OTT ਐਪਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
3-in-1 ਪੈਕ ਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
- ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2+1: Jio ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ 3-in-1 ਪੈਕ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2+1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,122 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ 707 ਰੁਪਏ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 100 Mbps ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਸਪੀਡ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 3+1: ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,222 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਖਰਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 555 ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 12 ਮਸ਼ਹੂਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ Sun NXT, Zee5, Sony Live ਅਤੇ JioHotstar ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 Reliance Jio launches new Jio Home Packs with flexible TV, Wi-Fi & OTT options!— S M A Sithick (@smasithick) August 4, 2026
📺 TV Only Pack
💰 ₹2,000 / 5 months (₹400/month)
✅ 1,000+ Live TV channels
✅ 200+ HD channels
✅ 15+ regional languages
📦 Also available: ₹1,000 / 2 months
💳 ₹200 setup fee with ₹200… pic.twitter.com/ujjFZAEI8u
TV-Only ਪੈਕ ਲਾਂਚ
ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Jio ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ HD ਚੈਨਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਟਅੱਪ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
Wi-Fi-Only ਪੈਕ ਲਾਂਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Jio ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ Wi-Fi-Only ਪਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 100 Mbps ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ 1,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਅੱਪ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Wi-Fi-Only ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪਲਾਨ 2,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30 Mbps ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਖਰਚ 440 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ 1,100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Jio ਦਾ ਨਵਾਂ 3-in-1 ਪਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
JioFiber ਜਾਂ JioAirFiber ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ JioFiber ਜਾਂ JioAirFiber ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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