Jio ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 5G ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ

ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 5G ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ Gemini 3 Pro Plan ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

GEMINI 3 PRO PLAN
GEMINI 3 PRO PLAN (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 3:53 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਓ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Jio ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਅਤੇ Jio 5G ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Google ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ AI ਮਾਡਲ Gemini 3 AI ਮਾਡਲ ਦੀ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। Jio ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 35,100 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈ ਜੀਓ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Free Gemini ਪੰਨੇ 'ਤੇ 'Claim Now' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਜ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਈ ਜੀਓ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਓ ਸਿਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਮਤ 5G ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀਓ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

  1. ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ
  2. Google One ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, 2TB ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ
  3. ਵੀਓ 3.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
  4. ਨੋਟਬੁੱਕਐਲਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
  5. Google Workspace ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
  6. Nano Banana ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਜੇਮਿਨੀ 3 ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਲਾਈਨਅੱਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਏਆਈ ਲੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ, ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕੰਮ (ਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਹੁਣ ਕਈ ਗੂਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ, ਏਆਈ ਮੋਡ ਇਨ ਸਰਚ, ਵਰਟੈਕਸ ਏਆਈ, ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਂਟੀਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੈਮਿਨੀ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ?

ਗੂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ GPT-5.1 ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ 4.5 ਸੋਨੇਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

