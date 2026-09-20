'AI ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 0 ਫੀਸਦੀ', Nvidia ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
Nvidia ਚੀਫ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nvidia ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
CBS News ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
🚨 JENSEN HUANG: “2030 is not going to be the end of the world. There is zero percent chance that's going to be the end of the world. I completely disagree that AI is going to destroy, is going to be the end of the world in 2030.” pic.twitter.com/nZdK6NiKDq— DogeDesigner (@cb_doge) September 18, 2026
ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ Dario Amodei, OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
MUST SEE: Amazing moment as President Trump calls Nvidia CEO Jensen Huang while he's on stage at the All-In Summit.@POTUS on AI Doomerism: “I'm telling you, it's all a hoax… and we're not going to let that happen.” pic.twitter.com/ZP8cCaSMqG— The All-In Podcast (@theallinpod) September 14, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸੈੱਲਫੋਰਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਫੋਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ-ਇਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਆਂਗ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਆਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ।
Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it's not worth pursuing.— Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026
We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across…
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਏਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਾਏ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸੀਈਓ ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਸੀਈਓ, OpenAI ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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