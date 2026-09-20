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'AI ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 0 ਫੀਸਦੀ', Nvidia ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

Nvidia ਚੀਫ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

JENSEN HUANG ABOUT AI RISK
JENSEN HUANG ABOUT AI RISK (AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2026 at 5:24 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nvidia ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

CBS News ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ Dario Amodei, OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸੈੱਲਫੋਰਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਫੋਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ-ਇਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਆਂਗ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਆਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਏਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਾਏ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸੀਈਓ ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਸੀਈਓ, OpenAI ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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JENSEN HUANG ABOUT AI RISK

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