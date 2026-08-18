Jeep Compass ਦੇ ਨਵੇਂ 85th Anniversary Edition ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣ ਲਓ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ
Jeep India ਨੇ ਆਪਣੀ SUV Jeep Compass ਦਾ 85th Anniversary Edition ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 18, 2026 at 11:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SUV ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Jeep India ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ SUV Jeep Compass ਦਾ 85th Anniversary Edition ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 26.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 85 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ Jeep ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ 85ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ Jeep Meridian 85th Anniversary Edition ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition ਦੇ ਬਦਲਾਅ
ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ Jeep Compass ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ, ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਅਤੇ ਟੇਲਗੇਟ 'ਤੇ 85ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਡੈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਲ ਸੈਂਟਰ ਕੈਪ 'ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ SUV ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ 18-ਇੰਚ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਹਰੀ ਪੇਂਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Jeep Compass 85th Anniversary Edition ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ
ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੇ Jeep Compass ਵਿੱਚ ਆਲ-ਬਲੈਕ ਕੈਬਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਗੋਲਡ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੌਨਟ੍ਰਾਸਟਿੰਗ ਐਕਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਗੋਲਡ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ 85th Anniversary AXS ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਨਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਰੂਫ ਇਲਿਊਮਿਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਰੀਅਰ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ IRVM ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Jeep Compass 85th Anniversary Edition ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਨਵੇਂ Jeep Compass 85th Anniversary Edition ਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.0 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 168 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 350 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ 9-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
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