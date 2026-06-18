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JBL ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈੱਡਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

JBL ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Live 780NC ਅਤੇ Live 680NC ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

LIVE 780NC AND LIVE 680NC HEADPHONE
LIVE 780NC AND LIVE 680NC HEADPHONE (JBL)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 5:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਡੀਓ ਬ੍ਰਾਂਡ JBL ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲਾਈਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ JBL Live 780NC ਅਤੇ JBL Live 680NC ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੈੱਡਫੋਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GenZ ਅਤੇ ਮਿਲੇਨਿਅਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ANC 2.0 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਮਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ NC ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ JBL Spatial Sound ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਅਤੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਬਲ ਬਟਨ ਅਤੇ ਟਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ PersoniFi 3.0 ਫੀਚਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਟੈਲਿਕ ਫਿਨਿਸ਼, ਫੋਲਡੇਬਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਟਚ ਈਅਰਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪਲ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੈਕ, ਬੇਜ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

HARMAN ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਆਡੀਓ ਹੈੱਡ ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਜ਼ਿਊਮਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੇ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

JBL ਨੇ ਫਿਲਮ Cocktail 2 ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ JBL Live 780NC ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ JBL Live 680NC ਨੂੰ 11,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ JBL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਾਂਚ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

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