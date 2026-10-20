Mars ਦੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏਗੀ ਮਿੱਟੀ! ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਸ਼ਨ

Mars ਦੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏਗੀ ਮਿੱਟੀ! ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਸ਼ਨ
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 10:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਚੰਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਚੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਚੰਦ ਫੋਬੋਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੋਜ-ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਪਾਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਾਨੇਗਾਸ਼ਿਮਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਉੱਠੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੇ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੌ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਉਤਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਬੋਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਦ ਡੀਮੋਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫੋਬੋਸ ਦੀ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ 2031 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤੇਜਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।-ਟੌਮ ਸਟੈਟਲਰ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਖਗੋਲ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਚੰਦ ਫੋਬੋਸ ਇੱਕ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਟਾਨੀ ਟੁੱਕੜਾ ਹੈ। ਫੋਬੋਸ ਆਲੂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਚੱਟਾਨੀ ਟੁੱਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ 14 ਮੀਲ ਯਾਨੀ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਦੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ।
MMX ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ 578 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਟਨ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਫੋਬੋਸ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸਿਸੀ-ਜਰਮਨ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ Idefix ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਟੇਰਿਕਸ ਕਾਮਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਟੈਰੀਅਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Idefix ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਬੋਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਫੋਬੋਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰੂਤਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰੋਵਰ Idefix ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੋਵਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। Idefix 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਬੋਸ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2029 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲੈਂਡਰ ਹੈ, ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੜ ਭਰੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।- ਜੂਲੀਅਨ ਬਾਰੂਖ,ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ
ਲੈਂਡਰ ਫੋਬੋਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2030 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਮੋਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਤਾਂਕਿ 2031 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਲਬਾ ਵਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੋਬੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ ਅਤੇ ਡੋਮੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈਅ। ਇਹ ਯੁੱਦ ਦੇ ਦੇਵਤੇ 'ਏਰੀਸ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲ ਦੇ 2 ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਫੋਬੋਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ?
ਮੰਗਲ ਦੇ ਚੰਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੋਬੋਸ ਅਤੇ ਡੀਮੋਸ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਚੱਟਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋਣ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਬੋਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਲਿੰਡਸੇ ਹੇਜ਼, ਨਾਸਾ (NASA) ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।-ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੇਬਨਸਟੀਨ, ਜਰਮਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੋਵਰ ਮੁਖੀ
ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਾਨ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2028 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ' ਮਾਰਸ ਰੋਵਰ ਵੱਲੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਵਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।
ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2031 ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲਗਭਗ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਰਮਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲਗਭਗ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
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