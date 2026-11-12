Jaguar Land Rover ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Jaguar Land Rover ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ BYD ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਜਰੀ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Jaguar Land Rover ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ BYD ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। Jaguar Land Rover ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ BYD ਨੇ ਆਪਣੀ SUV BYD Ti7 ਵਿੱਚ Land Rover ਦੀ Defender SUV ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
JLR ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ BYD ਨੇ Land Rover Defender ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ 7-ਸੀਟਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV BYD Ti7 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੇਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ BYD 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਡਮ ਅਤੇ ਹੂਫਡੋਰਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ BYD ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। Jaguar Land Rover ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। BYD ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, JLR ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ BYD 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ BYD Ti7 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ Fang Cheng Bao ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ Bao 7 ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Tai 7 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ SUV ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ Land Rover Defender ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲੁੱਕ ਬਾਕਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ, ਚੋਕੌਰ ਪਹੀਆ ਆਰਚ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡੱਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ Defender ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ BYD Ti7 ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4,999mm, ਚੌੜਾਈ 1,995mm ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1,865 mm ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ 2,920 mm ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ ਬਣੀ ਇਸ SUV ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ JLR ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਸਲਾ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਗਜਰੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ Jiangling Motor Corporation ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Range Rover Evoque ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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