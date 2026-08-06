ਸਿਰਫ਼ 949 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Itel Ace 3 Heera ਫੋਨ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ!
Itel Ace 3 Heera ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 6, 2026 at 9:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Itel ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Itel Ace 3 Heera ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿੰਗ, ਐਫਐਮ ਅਤੇ ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 949 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ Itel Ace 3 Heera ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਬਲੂ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਿਟੇਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Itel Ace 3 Heera ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.8 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 9.64 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 177 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਪਰ ਬੈਟਰੀ ਮੋਡ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ USB Type-C ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Itel Ace 3 Heera ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਤਾਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਸਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 32GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਕੰਟੈਕਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ 250 ਮੈਸੇਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ King Talker ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ 10 ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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