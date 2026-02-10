ETV Bharat / technology

Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 4:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Itel ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Oneplus 13s ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, UniSoC T7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 3GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 6,799 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਕ ਗ੍ਰੀਨ, ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Itel A100 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.6 ਇੰਚ ਦੀ HD+IPS LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 180Hz ਟੱਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ UniSoC T7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 8MP ਦਾ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

