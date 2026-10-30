ISRO ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ GSLV-F18 NVS-03 ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?

ISRO ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ GSLV-F18 NVS-03 ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?
ਇਸਰੋ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:51 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ GSLV-F18 ਰਾਕੇਟ NVS-03 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।
Published : October 30, 2026 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਗੰਠਨ ਇਸਰੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲੱਡਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:51 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ GSLV-F18 ਰਾਕੇਟ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ NVS-03 ਨਾਮ ਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ NavIC ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ GSLV ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਕੇਟ NVS-03 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ Geosynchronous Transfer Orbit ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਸੈਕੇਂਡ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
GSLV-F18, India’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle mission, will carry the NVS-03 navigation satellite. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 28, 2026
NVS-03 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
NVS-03 ਦੂਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ NavIC ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ L5 ਅਤੇ S ਸਿਗਨਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ L1 ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। NavIC ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਜਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸੇਵਾ ਹੈ।
Meet NVS-03 - the third satellite of the second-generation NVS series, intended to augment the NavIC constellation and support continuity of navigation services. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 29, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ
ਇਸਰੋ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੂਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ 29 ਮਈ 2023 ਨੂੰ GSLV-F12 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ NVS-01 ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ NVS-03 ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸਰੋ ਦਾ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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