ਭਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਲਈ ਇਸਰੋ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗਾ ਤੀਜਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ?
Published : December 30, 2025 at 3:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ (ਇਸਰੋ) ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 12,000 ਤੋਂ 14,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਦਮਕੁਮਾਰ ਈਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਲਾਂਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਗਭਗ 175 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੀਜੇ ਲਾਂਚਪੈਡ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਡ PSLV, GSLV ਅਤੇ LVM3 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਰੋ ਨੇ 1971 ਤੋਂ ਲਾਂਚਪੈਡ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ SDSC (2002) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੈਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
