ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਇਸਰੋ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
Published : November 12, 2025 at 10:32 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਗਗਨਯਾਨ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਟੈਸਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਬੀਨਾ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ (BFFR) ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੇਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ (IMAT) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ
|ਕੰਮ
|Human-Rated Launch Vehicle
|ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
|Orbital Module
|ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡੀਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
|Crew-Escape System
|ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ
ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹਨ, ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ISRO successfully conducted a key Integrated Main Parachute Airdrop Test (IMAT) for the Gaganyaan mission at Babina Field Firing Range, Jhansi, on Nov 3, 2025. The test validated the main parachutes under extreme conditions. #ISRO #Gaganyaan— ISRO (@isro) November 11, 2025
For more information visit… pic.twitter.com/nqCgRmMkDn
ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- ਐਪੈਕਸ ਕਵਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (2): ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਦੇ ਹਨ।
- ਡਰੋਗ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (2): ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹਨ ਜੋ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਇਲਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (3): ਇਹ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
- ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (3): ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸਰੋ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੋਡੀਊਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਫਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਫਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਫਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਸਰੀਫਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਰੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਸਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਮਾਡਲ IL-76 ਜਹਾਜ਼ (ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਮਾਡਿਊਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਸਮਿਤ ਲੋਡ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ?
|ਸੰਸਥਾ
|ਰੋਲ
|ISRO (VSSC)
|ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
|ADRDE (DRDO)
|ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ
|Indian Air Force (IAF)
|IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ
|Indian Army
|ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
- ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਡ ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਅਸਮਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 100% ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ।
- ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ - ਤੈਨਾਤੀ, ਸਥਿਰ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ - ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
