ETV Bharat / technology

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਇਸਰੋ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

GAGANYAAN MISSION
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਗਗਨਯਾਨ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਟੈਸਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਬੀਨਾ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ (BFFR) ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੇਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ (IMAT) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੰਮ
Human-Rated Launch Vehicle ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
Orbital Module ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡੀਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Crew-Escape System ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ

ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹਨ, ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

  1. ਐਪੈਕਸ ਕਵਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (2): ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਦੇ ਹਨ।
  2. ਡਰੋਗ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (2): ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹਨ ਜੋ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  3. ਪਾਇਲਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (3): ਇਹ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
  4. ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ (3): ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸਰੋ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੋਡੀਊਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੀਫਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਫਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਫਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਸਰੀਫਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਰੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਸਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਮਾਡਲ IL-76 ਜਹਾਜ਼ (ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਮਾਡਿਊਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਸਮਿਤ ਲੋਡ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ?

ਸੰਸਥਾ ਰੋਲ
ISRO (VSSC)ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ADRDE (DRDO)ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ
Indian Air Force (IAF)IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ
Indian Army ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ

ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?

  1. ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਡ ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  2. ਅਸਮਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 100% ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ।
  3. ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ - ਤੈਨਾਤੀ, ਸਥਿਰ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ - ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ISRO
GAGANYAAN MISSION IN JHANSI
ISRO GAGANYAAN PARACHUTE TEST
GAGANYAAN MISSION 2025 UPDATE
GAGANYAAN MISSION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਆਮ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਭਾਰ

ਫਰਿੱਜ 'ਚੋ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 4 ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.