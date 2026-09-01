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ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ISRO ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਂਚਿੰਗ?

GSLV-F17 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ...

GSLV F17 EOS 05 MISSION
GSLV F17 EOS 05 MISSION (ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 3:48 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:25 'ਤੇ GSLV-F17 ਰਾਕੇਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ EOS-05 ਨਾਮ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਕਰੀਬ 51 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਕਰੀਬ 420 ਟਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਇਹ GSLV ਦੀ 19ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਬ-ਜੀਟੀਓ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇਗਾ। ਉੱਥੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। EOS-05 ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ Resolution ਕਰੀਬ 42 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਂਚ ਵਿਊ ਗੈਲਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-

ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ lvg.shar.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
  2. ਫਿਰ ਵੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰੱਖੋ।
  4. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
  6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:

  1. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:25 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਰੋ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਸਫਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ GSAT-1 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ EOS-05 ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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