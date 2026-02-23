ISRO ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ?

ISRO ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ?
ਇਸਰੋ ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 23, 2026 at 5:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਯੂਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 22 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
YUVIKA 2026:
📅 Registration:
27th February – 31st March 2026
For more information visit: https://t.co/GJMq5CCs3C pic.twitter.com/hiHPhHL0Jo
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਸਰੋ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IIRS (ਦੇਹਰਾਦੂਨ), VSSC (ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ), SDSC (ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ), URSC (ਬੰਗਲੁਰੂ), SAC (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ), NRSC (ਹੈਦਰਾਬਾਦ), NE-SAC (ਸ਼ਿਲਾਂਗ), ISRO ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ), RRSC (ਜੋਧਪੁਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਇਸਰੋ
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ISRO ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕਾਂ
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'YUVIKA 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
- ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖੇਡ, ਉਲੰਪੀਆਡ, NCC ਜਾਂ NSS ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ISRO ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।
