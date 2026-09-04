ISRO ਨੇ GSLV ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ EOS-05 ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਣੋ GSLV-F17 ਬਾਰੇ
ਇਸਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
Published : September 4, 2026 at 7:34 AM IST
ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ EOS 05 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਪਗ੍ਰਹਿ"
ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "GSLV-F17 ਨੇ EOS-05 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, GSLV-F17 ਵਾਹਨ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬ-ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। EOS-05 ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।"
"ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ GSLV-F17 ਵਾਹਨ ਨੇ ਉੱਨਤ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ EOS-05, ਜੀਓ-ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। - ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ISRO
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇਮੇਜਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ GSLV-F17 ਰਾਕੇਟ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 2:55 ਵਜੇ IST ਸਪੇਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
Mission Success!— ISRO (@isro) September 3, 2026
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:https://t.co/VneB2jgZoY#GSLVF17 #EOS05 #ISRO pic.twitter.com/kv0zB6V5Vi
GSLV-F17 ਬਾਰੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 23.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2,367 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੇਲੋਡ ਪੁੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਂਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। GSLV-F17 ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (GSLV) ਦੀ 19ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਹੈ। 3-ਪੜਾਅ, 51.7-ਮੀਟਰ ਰਾਕੇਟ, ਜਿਸਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਹੈ, ਦਾ ਲਿਫਟ-ਆਫ ਪੁੰਜ 420.5 ਟਨ ਹੈ, ਅਤੇ 2,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਕੇਟ ਨੋਜ਼ ਕੋਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕਈ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰਬਿਟ (LEO) ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, EOS-5 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਸਮਕਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
GSLV-F17/EOS-05 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਅਸਫਲ GSLV-F-10/EOS-03 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਡਾਣ ਦੇ 307 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਅੱਪਰ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚਿੰਗ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਸਰੋ ਦਾ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ 16 ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਅਸੰਗਤੀ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਰੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਯਤਨ (PSLV-C61-EOS-09) ਵੀ "ਮੋਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੱਸਿਆ" ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਤਿਰੂਮਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।