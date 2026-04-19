ISRO ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਹੈਨਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ISRO EXPANDS SPACE SURVEILLANCE
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 19, 2026 at 3:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ISRO ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੈਨਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਨਲੀ ਇੱਕ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਠੰਢਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਅਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2025 ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਵੇਅਰਨੇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਨਲੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫੇਜ਼ਡ ਏਰੇ ਰਾਡਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਡਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰੀਆਭੱਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬੇਕਰ ਨਨ ਸ਼ਮਿਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਅਜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਵਸਤੂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਡਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1,000Km ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੌ਼ੂਜਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਡਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਧੁੰਦਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਕਲੋਜ਼ ਅਪ੍ਰੋਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਰੋ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NASA-ISRO ਦਾ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰਾਡਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ।

ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਸਤੂਆਂ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸੇ ਚਾਲੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੁਲਾੜ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯਨੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

