ISRO ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੈਡਿੰਗ?

ISRO ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੈਡਿੰਗ?
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 16, 2025 at 11:34 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਟੀ ਮੇਸਰਾ ਦੇ 35ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ 2040 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੰਦਰਮਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ
ਪਹਿਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਯੋਮਮਿਤਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਹੈ। ਵਯੋਮਿਤਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਵਰਗੀ ਜਾਂਚ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਔਰਬਿਟਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ- ਇੱਕ ਵਯੋਮਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2026) ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਚਾ: ਇਸਰੋ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (BAS): ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
ਇਸਰੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰੋ ਨੇ 2035 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਚੰਦਰਯਾਨ-4, ਚੰਦਰਯਾਨ-5, ਨਵਾਂ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ, AXOM
- ਚੰਦਰਯਾਨ-4/5: ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-5 ਵੀ ਇਸਰੋ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਰੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- AXOM - ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
- VOM (ਵੀਨਸ ਔਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ): ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਵੀਨਸ ਔਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
