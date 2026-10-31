ISRO ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ NVS-03, ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ
ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ NVS-03 ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ NavIC ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 31, 2026 at 9:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, NavIC, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ NVS-03 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ GSLV-F18 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ GSLV-F18 ਰਾਕੇਟ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ 11:51 ਵਜੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜਾਅ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਔਰਬਿਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37,023 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 32.5 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਪਾਇਰੋਟੈਕਨਿਕ ਵਾਲਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਇਸਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
NavIC ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
NavIC ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ GPS ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, NVS-01 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਹੁਣ, NVS-03 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NavIC ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
NVS-03 ਦਾ ਭਾਰ 2232 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ L1, L5, ਅਤੇ S ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ISRO ਮੁਖੀ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 56 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ GSLV ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ EOS-05 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ISRO ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।'
NVS-03 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ, ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ/ਜੀਈਓ ਸਲਾਟ 32.5° ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਔਨਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਤਰਲ ਅਪੋਜੀ ਮੋਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਔਰਬਿਟ-ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।