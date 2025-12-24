ETV Bharat / technology

ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ISRO ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ BlueBird Block-2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸਰੋ ਨੇ LVM3-M6 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ AST SpaceMobile ਦਾ Bluebird Block-2 ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 24, 2025 at 10:55 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ LVM3-M6 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ AST SpaceMobile ਦਾ Bluebird Block-2 ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ISRO ਦੀ ਹੈਵੀ-ਲਿਫ਼ਟ LVM3 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਨੌਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ISRO ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

LVM3 ਦੁਆਰਾ LEO ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ

Bluebird Block-2 ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 6,100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ LVM3 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ LVM3-M5/CMS-03 ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 4,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ISRO ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ NSIL ਅਤੇ AST Space Mobile ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ,"Bluebird Block-2 ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ LVM3 ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ ਹੈ। ਇਹ 104ਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟ LVM3 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਨੌਂਵੀ ਸਫ਼ਲ ਉਡਾਣ ਹੈ।"

Bluebird Block-2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ?

ISRO ਅਨੁਸਾਰ, Bluebird Block-2 ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਪੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਲੁਲਰ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ 223-ਵਰਗ-ਮੀਟਰ ਪੜਾਅਵਾਰ-ਐਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 600 km ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। PTI ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4G ਅਤੇ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ, ਵੀਡੀਓ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, AST SpaceMobile ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ Bluebird ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ।

LVM3 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ LVM3 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ LVM3 ਦੀ ਲੰਬਾਈ 43.5 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਗਨਯਾਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰੇਟੇਡ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ S200 ਸਾਲਿਡ ਸਟ੍ਰੈਪ ਆਨ ਬੂਸਟਰ, ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਕੋਰ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਅੱਪਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-2, ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਕਈ ਵਨਵੈੱਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੈਚ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

