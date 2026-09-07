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'ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ...' ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ISRO ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ISRO PRIVATISATION CONTROVERSY
ISRO PRIVATISATION CONTROVERSY (ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 3:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਐਸਯੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ IN-SPACe ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਗੋਇੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪੀਐਸਯੂ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ?

4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GSLV-F17 ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ EOS-05 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 56 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਰੋ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਪੇਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਪੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪੇਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ Indian Space Polict 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਪੇਸ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਪੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ, ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਪੱਕ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਪੇਸ ਵਿਜਨ 2047 ਦੇ ਉਦੇਸ਼

  1. 2035 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
  2. 2040 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ।
  3. ਨੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।
  4. ਨਿਰੰਤਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
  5. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੇਸ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਰਐਂਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। IN-SPACe ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। NSIL ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2033 ਤੱਕ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ।

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