ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਲੈਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਲੈਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ
ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : February 10, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚਾਹੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੂਨਰ ਸੈਂਪਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਚਾਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਨੂੰ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੌਨਸ ਮਾਉਟਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੈਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ MM-1, MM-3, MM-4 ਅਤੇ MM-5 ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
MM-4 ਸਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸਰੋ ਦੇ High-Resolution ਆਰਬਿਟਰ High Resolution ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣ, ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆਂ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ MM-4 ਸਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, MM-4 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਢਲਾਣ ਕਰੀਬ 5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਡਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉੱਚਾਈ 5334 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 25 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾਂ 24 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਿਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੋਡੀਊਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ, ਡਿਸੈਂਡਰ ਮੋਡੀਊਲ, ਅਸੈਂਡਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਡਰ ਮੋਡੀਊਲ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੌਫ਼ਟ ਲੈਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
