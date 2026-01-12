ETV Bharat / technology

ISRO ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਭਾਰਤ ਰਚੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ

ISRO ਨੇ PSLV C62 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 11:07 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ISRO ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ EOS-N1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 14 ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। NSIL ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸਡ EOS-N1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪੇਲੋਡ EOS-N1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSLV ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

EOS-N1 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ DRDO ਦਾ EOS-N1 ਹਾਈਪਰਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲੁੱਕੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 18-ਸਹਿ ਯਾਤਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 2025 ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSLV ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ EOS-N1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ 14 ਹੋਰ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ PSLV C62/EOS N1 ਲਾਂਚ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਕਵਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 10:18 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਲਿਫਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

