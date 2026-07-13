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ਇਸਰੋ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗਗਨਯਾਨ ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ

ਇਸਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨਯਾਨ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

CREW MODULE QUALIFICATION TESTS
CREW MODULE QUALIFICATION TESTS (ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 3:38 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਅਪ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੰਨੈਕਟ ਡਿਸਕੰਨੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਕਨੈਕਟ-ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਸਿਸਟਮ, ਐਪੈਕਸ ਕਵਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਅਪ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਅਪ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਰੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕੋਲਡ ਗੈਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਪ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ CMUS ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਸੈਟਅੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਨੈਕਟ-ਡਿਸਕੰਨੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅੰਬਿਲਕਲ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ

ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਨੈਕਟ-ਡਿਸਕੰਨੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਅੰਬਿਲਕਲ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸਿੰਗਨਲ ਅਤੇ ਫਲੂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਬਿਲਕਲ ਯੂਨਿਟ CSU-1 ਅਤੇ CSU-2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ 'ਤੇ CSU-1 ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CSU-2 ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਨਾਲ CSU-2 ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਐਪੈਕਸ ਕਵਰ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਲਈ ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ

ਐਪੈਕਸ ਕਵਰ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੂ ਮੋਡ਼ਿਊਲ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਾਇਰੋਟੈਕਨਿਕ ਥ੍ਰਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਰੂ ਮੋ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.75 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।

ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਐਪੈਕਸ ਕਵਰ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੈਧ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

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