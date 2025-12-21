ETV Bharat / technology

ISRO ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ LVM3-M6 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

LVM3 M6 MISSION LAUNCH DATE
LVM3 M6 MISSION LAUNCH DATE (ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 21, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ LVM3-M6 ਮਿਸ਼ਨ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:54 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰੀ-ਲਿਫਟ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (SDSC SHAR) ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ (SLP) ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ।

LVM3, ਜਿਸਨੂੰ ਗਗਨਯਾਨ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਰੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ SDSC SHAR ਵਿਖੇ ਲਾਂਚ ਵਿਊ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ LVM3, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਾਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੈਅ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਰੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ LVM3 ਰਾਕੇਟ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ AST ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਲੂ ਬਰਡ-6 ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LVM3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰੇਟਡ ਪਹਿਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂ ਵਾਲੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵਯੋਮਮਿੱਤਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਡਾਣ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਫਟਆਫ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਔਰਬਿਟਲ ਮੋਡੀਊਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂ ਵਾਲਾ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਅ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

LVM3 M6 MISSION
LVM3 M6 MISSION LAUNCH TIME
ISRO
LVM3 M6 MISSION LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.