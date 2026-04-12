ETV Bharat / technology

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

GAGANYAAN SECOND AIR DROP TEST
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ (ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 12, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦੂਜਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ।"

GAGANYAAN SECOND AIR DROP TEST
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ (ISRO)

ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਤੋਂ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ

ਪਹਿਲਾ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.8 ਟਨ ਦੇ ਡਮੀ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। IADT-02 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੂ ਐਸਕੇਪ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।

ਗਗਨਯਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਰੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GAGANYAAN MISSION
ISRO
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ
GAGANYAAN SECOND AIR DROP TEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.