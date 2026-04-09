Artemis II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ISRO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ

Artemis II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ISRO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
Published : April 9, 2026 at 10:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ SMOPS 2026 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ-ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੂ ਏਸਕੇਪ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।-ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ IADT-02 ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ SAKHI ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਿਆ ਇਸਰੋ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1962 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ, ਆਦਿਤਿਆ-ਐਲ1 ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਡੌਕਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ SAKHI ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ SSA 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। USA ਦੇ ਟੀ.ਐਸ. ਕੈਲਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਖੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਔਰਬਿਟ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ-ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪੁੰਜ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤੇਜ਼ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹਨ।
SMOPS 2026 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
