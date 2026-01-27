ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ-ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ?

ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 12:59 PM IST

ਕੋਇੰਬਟੂਰ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2035 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,"ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ 60 ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਪਿਚਨੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 2035 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 2028 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਵੀ.ਨਾਰਾਇਣਨ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

