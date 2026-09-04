ਸਿਰਫ਼ ISRO ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ?

ਸਿਰਫ਼ ISRO ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ?
ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 12:44 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ: ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸਰੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ GSLV-F17 ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ EOS-05 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
IANS ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Mission Success!— ISRO (@isro) September 3, 2026
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:https://t.co/VneB2jgZoY#GSLVF17 #EOS05 #ISRO pic.twitter.com/kv0zB6V5Vi
ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।- ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।-ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।-ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
GSLV-F17 ਰਾਹੀਂ EOS-05 ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ GSLV Mark II ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ GSLV Mark II ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 1,536 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ।-ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਪੱਟੀਨਮ ਸਪੇਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਪੱਟੀਨਮ ਸਪੇਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੂ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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