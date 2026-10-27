ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 5:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਲੇਮ log4j ਨਾਮ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਕਾਰ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਗ ਬਾਊਂਟੀ ਹੰਟਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜ਼ੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ Tizen ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਡ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਆਡੀਓ ਲੱਭਣ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਉਸਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖੀ, ਜੋ ਸਾਊਂਡਬਾਰ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਗੈਜੇਟ ਵਰਗੇ ਮਾਈਕ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਖੋਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Hugging Face ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ Ngxson ਨੇ Flipper Zero ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਈਕ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਟੀਵੀ ਅਲੱਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
log4j ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LG ਵਰਗੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
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