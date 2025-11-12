ਕੀ Tata Motors ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
Published : November 12, 2025 at 2:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 125cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਕਲੀ ਰੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੈਗੁਆਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਜੋ ਇਸਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 1945 ਵਿੱਚ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡੈਮਲਰ-ਬੈਂਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1991 ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨ (SUV) ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ SUV ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਇੰਡਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਜਿਨੇਵਾ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਪਟ੍ਰੋਨ ਈਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਟਿਆਗੋ, ਟਿਗੋਰ, ਪੰਚ, ਨੇਕਸਨ, ਕਰਵਵ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਹੈਰੀਅਰ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਈਵੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਾਟਾ ਅਲਟ੍ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਫਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਈਸੀਈ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
