ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ? ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ!

‘ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ।’ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Dhruva Space CEO
ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2026 at 12:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਹਾਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ 2026' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ 'ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇਕੰਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇਕੰਡੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ (ETV Bharat)
  • ਸਵਾਲ 1: ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ?


ਜਵਾਬ: ਸੰਜੇ ਨੇਕੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਪੂਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਯਾਨਿ ਰਾਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇਗਾ।

  • ਸਵਾਲ 2: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?


ਜਵਾਬ: ਸੰਜੇ ਨੇਕੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NSTC ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਰੋ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ IIST, NSIL, ISRO, INSPACE ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੈਂਟਰ' ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 'ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਾਂਸਟਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Dhruva Space CEO
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ 2026 (ETV Bharat)
  • ਸਵਾਲ 3: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?


ਜਵਾਬ: ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਲਈ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ 'ਡੀਪ ਟੈੱਕ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਇਨ-ਸਪੇਸ' ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਫੰਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ 'ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ'?


ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਂਚਰਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਵਪਾਰਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 'ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ' ਸਪੇਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Dhruva Space CEO
ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇਕੰਡੀ (ETV Bharat)



ਕੌਣ ਹਨ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇਕੰਡੀ?


ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇਕੰਡੀ 'ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ' ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਨੇਕੰਡੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਪੇਸ ਕਨਕਲੇਵ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਟੈੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਧਰੁਵਾ ਸਪੇਸ
INDIAN SPACE INDUSTRY
NATIONAL SPACE TECHNOLOGY CONCLAVE
CHANDIGARH UNIVERSITY CONCLAVE 2026
DHRUVA SPACE CEO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.