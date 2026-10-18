ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ
ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 3:18 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਚੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ 'ਫੋਬੋਸ' ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 'ਫੋਬੋਸ' ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ ਡੀਮੋਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰਾਕੇਟ H-3 ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੋਬੋਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਚੰਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਲ ਦੇ ਚੰਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਯਾਸੁਹੀਰੋ ਕਾਵਾਕਾਤਸੂ, MMX ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ
ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਚੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੋਬੋਸ ਅਤੇ ਡੀਮੋਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵਤਾ 'ਏਰੇਸ' ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਫੋਬੋਸ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਹ ਦੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੰਗੋਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
JAXA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਬੋਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਬੋਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।-ਕਿਯੋਸ਼ੀ ਕੁਰਾਮੋਤੋ, MMX ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਬੋਸ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਡੇਮੋਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। JAXA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਬੋਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਫੋਬੋਸ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੰਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ।
ਫੋਬੋਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਡੀਮੋਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਕਿਯੋਸ਼ੀ ਕੁਰਾਮੋਤੋ, MMX ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰ
MMX ਫੋਬੋਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏਗਾ
ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। H3 ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੋਬੋਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ 2031 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।
MMX ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਟਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ 13 ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਿਟਰ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫੋਬੋਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ-ਜਰਮਨ ਰੋਵਰ 'ਆਈਡੈਫਿਕਸ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਬੋਸ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ MMX ਉੱਥੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਤਾਂ JAXA ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ JAXA ਦੀ ਕੋਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ MMX ਦੋਨੋਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਲਏਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀਟ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਾਯਾਬੁਸਾ ਐਸਟੇਰੋਇਡਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2020 ਵਿੱਚ।
ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭੂ-ਗੋਲਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ MMX ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। JAXA ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਹੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਲਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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