ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? Wozoyo Pure Air PA6 ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਕੀ Wozoyo Pure Air PA6 ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : September 11, 2026 at 3:21 PM IST
WOZOYO PURE AIR PA6 PRICE: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਸਮ ਆਉਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ Wozoyo ਕੰਪਨੀ ਦੇ Pure Air PA6 ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ Wozoyo Pure Air PA6 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
Wozoyo Pure Air PA6 ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਚਰਸ
ਕਿਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Wozoyo Pure Air PA6 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 2,915 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ PM2.5 PM10, ਧੂੰਆਂ, ਬਦਬੂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ AHAM ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ
Wozoyo ਨੇ ਇਸ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਵਰਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਵਡ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵੀ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਚੈਂਬਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕੇਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਲ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ 700 m³/h ਦੀ CADR ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈਂਡਲ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ PM2.5 ਲੈਵਲ 0 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ TVOC ਲੈਵਲ 0.61 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, TVOC, PM2.5 ਰੀਡਿੰਗ, ਫਿਲਟਰ ਰਿਸੈੱਟ, ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ LED ਲਾਈਟ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਲ ਲੱਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਮੋਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
Pure Air PA6 ਵਿੱਚ Auto, Sleep ਅਤੇ Turbo ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Auto ਮੋਡ: ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਮੋਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਾ।
ਸਲੀਪ ਮੋਡ: ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਵਾਜ ਕਰੀਬ 22 dB/A ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ 59 dB/A ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Turbo ਮੋਡ: ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਬੋ ਮੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਰਬੋ ਮੋਡ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਨੂਅਲ ਫੈਨ ਸਪੀਡ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਨੂੰ 1,2,4 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਰਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਐਪ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਔਨ/ਆਫ, ਫੈਨ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ PM2.5 ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ TVOC ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ, ਫਿਲਟਰ ਰਿਸੈੱਟ, ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਪ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Alexa ਅਤੇ Google Assistant ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰੇਂਜ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਐਪ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ:-
ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ: ਮੈਂ ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 150 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆਂ ਮਿਲੇ।
ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ: ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਏਅਰਫਲੋ ਅਤੇ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ: ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਾ।
ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ: ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੈਸਟ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 150 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਖਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 500-600 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਮੋਡ ਅਤੇ ਟਰਬੋ ਮੋਡ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਾਊਡ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਭਵ
ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟਰਬੋ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰੀਬ 60 dB ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਬੋ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਰਬੋ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋ ਕਰੋ, ਜਦੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੋ।
ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰੀਬ 9,000 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,299 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ।
Wozoyo ਇੰਡੀਅਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ Wozoyo Pure Air PA6 ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੀ। ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਫਾਰ ਮਨੀ
Wozoyo Pure Air PA6 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ 700 m³/h CADR ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 300-550 m³/h CADR ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Wozoyo Pure Air PA6 ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਇਸਦੀ ਹਾਈ CADR ਸਮਰੱਥਾ, ਅਸਾਨ ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੀਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਟਰਬੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Wozoyo Pure Air PA6 ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋ 9 ਅੰਕ ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚੋ 4.5 ਸਟਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
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