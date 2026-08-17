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ਕੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ 'SpaceX' ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ISRO ਦੀ ਚਮਕ ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਨਕਲੇਵ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ,ਗਗਨਯਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ।

ISRO ELON MUSK SPACEX
ਕੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ 'SpaceX' ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ISRO ਦੀ ਚਮਕ ? (X Account- ISRO & etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 10:29 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 10:41 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 'ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੈਂਟਰ' ਵੱਲੋਂ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ 2026" ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 10 ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਐੱਮ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (etv bharat)

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਿਉਂ ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ 120 ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਐੱਮ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸਰੋ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਪੇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਗਗਨਯਾਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

'SpaceX' ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ!

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਰੋ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਾਗਤ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"


ਗਗਨਯਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 'ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ'

ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਨਵ-ਰਹਿਤ ਸਫ਼ਲ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਿਊਲ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕੌਣ ਹਨ ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ?

ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਇਸਰੋ ਯਾਨਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ 'ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੇਲੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਂਝੇ 'ਨਿਸਾਰ' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Last Updated : August 17, 2026 at 10:41 PM IST

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