ਕੀ ਗੂਗਲ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਸਾਨ? ਜਾਣੋ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 9:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨਾਲ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗ ਐਪ ਸਟੋਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?
- ਵਨ-ਟੈਪ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ: ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਤੋਂ REQUEST_INSTALL_PACKAGES ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Android 17 QPR2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਸੋਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ APK ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਿਸੀ URL ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਐਪ ਕੈਟਲੌਗ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਸਟੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਨੈਕਟਡ ਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਪ ਫੰਕਸ਼ਨ API ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਲਾਊਡ ਹੋਸਟੇਡ MCP ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਈਡ MCP ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕੰਸੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਰਚ, ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਲੈਟੇਂਸੀ ਅਤੇ ਏਰਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗੂਗਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-