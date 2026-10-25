ਹੁਣ iPhone Duo 2 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਪਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 2:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ iPhone Duo ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਯਾਨੀ iPhone Duo 2 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ iPhone Duo ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ iPhone Duo ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
I mentioned during today's podcast two features Apple has tested for the iPhone Duo 2: under-display Face ID on the front screen and an Action Button. https://t.co/MUP8gF5GAx— Mark Gurman (@markgurman) October 22, 2026
iPhone Duo 2 ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਔਨ ਪਾਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ iPhone Duo 2 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ iPhone Duo ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟਚ ਆਈਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੌਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜੇਬਲ ਬਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ iPhone Duo ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ
iPhone Duo 2 ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ iPhone Duo 2 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
if you are worried about the Touch ID being a compromise on the iPhone Duo, i guess you could wait for the Duo 2 Mark Gurman suggests Apple is testing under-display Face ID on the outer screen for the Duo 2 they’re also testing an Action Button 👀 https://t.co/89vZ9nBEuk— Noah Cat (@Cartidise) October 23, 2026
ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ iPhone Duo ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.6 ਇੰਚ ਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ 8.5 ਜਾਂ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਇਕੱਠੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ iPhone Duo 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
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