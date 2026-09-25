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IRDAI ਨੇ ਮੋਟਰ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ

ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IRDAI PROPOSES NEW INSURANCE RULES
IRDAI PROPOSES NEW INSURANCE RULES (IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 3:09 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IRDAI ਦਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ-ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ NBFCs ਵਰਗੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ-ਫਸਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।- ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬੈਨਰਜੀ, Deloitte India ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ

'ਬੀਮਾ ਵੰਡ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ IRDAI ਦੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਵਰਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ IDE ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ, OEM-ਲਿੰਕਡ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੰਡ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਸ਼ੈਲਜਾ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, IRDAI ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੌਖ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਲਰ-ਲੇਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸੇਲ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ, ਸੁਵਿਧਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਮੁੱਲ ਐਡ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਸ਼ੈਲਜਾ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ.

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਅਸਰ IRDAI ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਤੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੇਆਊਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।

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IRDAI NEW MOTOR INSURANCE RULES
IRDAI PROPOSES NEW REGULATIONS
IRDAI ਦੇ ਮੋਟਰ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ
MOTOR INSURANCE NEW RULES
IRDAI PROPOSES NEW INSURANCE RULES

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