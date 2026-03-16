ETV Bharat / technology

ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Strait of Hormuz ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕਸ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਸ ਡਾਟਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Strait of Hormuz ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤਿਆ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤੇ ਵਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੋ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।

TeleGeography ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SEA-ME-WE 4, I-ME-WE ਅਤੇ FALCON ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਾ

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤਰੁੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਰ ਰਿਜਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਬਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੀੜ੍ਹ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਿਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੀੜ ਹੈ। ਦੁਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ Strait of Hormuz ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰੁੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਾਲ ਕੇਬਲਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਪੰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਕਸ਼ਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SWIFT< CHIPS ਅਤੇ CLS ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਈਬਰ ਲੋਅ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤਿਆ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

TAGGED:

IRAN US WAR
US ISRAEL WAR ON IRAN
SWIFT BANKING NETWORK DISRUPTION
INDIA INTERNET CONNECTIVITY
IMPACT IRAN US WAR ON INTERNET

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.