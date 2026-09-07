iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 2:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ Z11 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। iQoo ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ iQoo Z11x 5G ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ iQOO Z11xa 5G ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.76 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Full day, fully loaded. 🔋⚡— iQOO India (@IqooInd) September 7, 2026
Meet the iQOO Z11xa 5G powered by MediaTek Dimensity 7400, paired with a massive 7200 mAh battery.
With OriginOS 6 backed by 4 years of security updates, IP68 & IP69 dust and water resistance, and Circle to Search built right in this one's built for… pic.twitter.com/B0C9B5iReJ
iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
iQOO Z11xa 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਕੂਪਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,499 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ No-Cost EMI ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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