ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ iQOO Z11 Turbo ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?
iQOO Z11 Turbo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : December 28, 2025 at 7:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO Z11 Turbo ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ iQOO Z11 Turbo ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਕੈਮਰਾ, ਇਨਗ੍ਰੇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ।
iQOO Z11 Turbo ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚੀਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Weibo 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, iQOO ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿੰਗ ਚੇਂਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ iQOO Z11 Turbo ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ, ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 38,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਹੁਣ Vivo China ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦ ਬੈਟਲ ਸਪਿਰਿਟ' ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 3nm ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ "ਅਲਟਰਾ-ਕਲੀਅਰ" ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ, ਗਲਾਸ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68 + IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ iQOO Z11 ਟਰਬੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਸੀ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। iQOO ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
