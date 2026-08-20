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iQOO ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ iQOO Buds ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

IQOO Z11 SMARTPHONE AND IQOO BUDS
IQOO Z11 SMARTPHONE AND IQOO BUDS (IQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 3:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iQOO Z11 ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ iQOO Buds ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ iQOO Buds ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਦੋ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ iQOO ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ iQOO ਸਮੇਤ Vivo ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫਰਸ

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

iQOO Z11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7500 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,050mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68+IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

iQOO Buds ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫਰਸ

iQOO Buds ਦੀ ਕੀਮਤ 1,899 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iQOO Buds ਦੀ ਕੀਮਤ 1,699 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ Flame Yellow ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। iQOO Buds ਦੀ ਸੇਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

iQOO Buds ਦੇ ਫੀਚਰਸ

iQOO Buds ਵਿੱਚ 10mm ਦੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇੰਲ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੈ। iQOO Buds ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਮਾਈਕ਼ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕਾਲ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ 6.1 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Buds ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਪੇਬਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Buds ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਪ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਪ ਅਤੇ ਟਚ-ਹੋਲਡ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

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